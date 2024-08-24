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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 злотых 2016 года MW "Ян I Ольбрахт" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 50 злотых 2016 года MW "Ян I Ольбрахт" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 50 злотых 2016 года MW "Ян I Ольбрахт" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 62, гр
  • Чистого серебра (1,9914 oz) 61,938 гр
  • Диаметр 45 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 6,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 50 злотых
  • Год 2016
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2016 года "Ян I Ольбрахт" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 381446 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1350 PLN. Торги состоялись 16 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 50 злотых 2016 MW "Ян I Ольбрахт" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
266 $
Цена в валюте аукциона 1050 PLN
Польша 50 злотых 2016 MW "Ян I Ольбрахт" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 50 злотых 2016 MW "Ян I Ольбрахт" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2016 MW "Ян I Ольбрахт" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 50 злотых 2016 MW "Ян I Ольбрахт" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2016 MW "Ян I Ольбрахт" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 50 злотых 2016 MW "Ян I Ольбрахт" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2016 MW "Ян I Ольбрахт" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 50 злотых 2016 MW "Ян I Ольбрахт" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2016 MW "Ян I Ольбрахт" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 50 злотых 2016 MW "Ян I Ольбрахт" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2016 MW "Ян I Ольбрахт" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 50 злотых 2016 MW "Ян I Ольбрахт" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2016 MW "Ян I Ольбрахт" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 50 злотых 2016 MW "Ян I Ольбрахт" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2016 MW "Ян I Ольбрахт" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 50 злотых 2016 MW "Ян I Ольбрахт" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2016 MW "Ян I Ольбрахт" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 50 злотых 2016 MW "Ян I Ольбрахт" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2016 MW "Ян I Ольбрахт" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 50 злотых 2016 MW "Ян I Ольбрахт" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2016 MW "Ян I Ольбрахт" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша 50 злотых 2016 MW "Ян I Ольбрахт" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2016 MW "Ян I Ольбрахт" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша 50 злотых 2016 MW "Ян I Ольбрахт" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2016 MW "Ян I Ольбрахт" на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Польша 50 злотых 2016 MW "Ян I Ольбрахт" на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 50 злотых 2016 MW "Ян I Ольбрахт" на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Польша 50 злотых 2016 MW "Ян I Ольбрахт" на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 50 злотых 2016 MW "Ян I Ольбрахт" на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 50 злотых 2016 MW "Ян I Ольбрахт" на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2016 MW "Ян I Ольбрахт" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 50 злотых 2016 MW "Ян I Ольбрахт" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2016 MW "Ян I Ольбрахт" на аукционе Numis Poland - November 21, 2020
Польша 50 злотых 2016 MW "Ян I Ольбрахт" на аукционе Numis Poland - November 21, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 21 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 злотых 2016 "Ян I Ольбрахт" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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