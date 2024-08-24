Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 злотых 2016 года MW "Ян I Ольбрахт" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Вес 62, гр
- Чистого серебра (1,9914 oz) 61,938 гр
- Диаметр 45 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 6,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 50 злотых
- Год 2016
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2016 года "Ян I Ольбрахт" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 381446 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1350 PLN. Торги состоялись 16 ноября 2023.
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