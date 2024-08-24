50 злотых 2016 года MW "Ян I Ольбрахт" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2016 года "Ян I Ольбрахт" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 381446 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1350 PLN. Торги состоялись 16 ноября 2023.

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