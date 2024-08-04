Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 2016 года MW "Легия Варшава" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 2016 года "Легия Варшава" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1624 проданному на аукционе Stary Sklep за 220 PLN. Торги состоялись 11 февраля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность PF70 NGC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 13 мая 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность SP70 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 злотых 2016 "Легия Варшава" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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