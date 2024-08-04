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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 2016 года MW "Легия Варшава" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 5 злотых 2016 года MW "Легия Варшава" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 5 злотых 2016 года MW "Легия Варшава" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 7,07 гр
  • Чистого серебра (0,2103 oz) 6,5398 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 20,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 5 злотых
  • Год 2016
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 2016 года "Легия Варшава" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1624 проданному на аукционе Stary Sklep за 220 PLN. Торги состоялись 11 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Cieszyńskie CN (1)
  • COINSNET (1)
  • Niemczyk (3)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stary Sklep (1)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (5)
Польша 5 злотых 2016 MW "Легия Варшава" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 5 злотых 2016 MW "Легия Варшава" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 5 злотых 2016 MW "Легия Варшава" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность PF70 NGC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша 5 злотых 2016 MW "Легия Варшава" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 5 злотых 2016 MW "Легия Варшава" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 5 злотых 2016 MW "Легия Варшава" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 5 злотых 2016 MW "Легия Варшава" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 5 злотых 2016 MW "Легия Варшава" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 5 злотых 2016 MW "Легия Варшава" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 5 злотых 2016 MW "Легия Варшава" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 5 злотых 2016 MW "Легия Варшава" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 2016 MW "Легия Варшава" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 5 злотых 2016 MW "Легия Варшава" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 5 злотых 2016 MW "Легия Варшава" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 5 злотых 2016 MW "Легия Варшава" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 2016 MW "Легия Варшава" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Польша 5 злотых 2016 MW "Легия Варшава" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 2016 MW "Легия Варшава" на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 5 злотых 2016 MW "Легия Варшава" на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 2016 MW "Легия Варшава" на аукционе Wójcicki - May 13, 2020
Польша 5 злотых 2016 MW "Легия Варшава" на аукционе Wójcicki - May 13, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 13 мая 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 2016 MW "Легия Варшава" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 5 злотых 2016 MW "Легия Варшава" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность SP70 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 5 злотых 2016 MW "Легия Варшава" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 5 злотых 2016 MW "Легия Варшава" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 2016 "Легия Варшава" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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