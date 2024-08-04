5 злотых 2016 года MW "Легия Варшава" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 2016 года "Легия Варшава" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1624 проданному на аукционе Stary Sklep за 220 PLN. Торги состоялись 11 февраля 2023.

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