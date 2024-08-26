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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 2016 года MW "250 лет Варшавскому монетному двору" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 5 злотых 2016 года MW "250 лет Варшавскому монетному двору" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 5 злотых 2016 года MW "250 лет Варшавскому монетному двору" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 35,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 5 злотых
  • Год 2016
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 2016 года "250 лет Варшавскому монетному двору" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 629 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 320 PLN. Торги состоялись 25 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • COINSNET (1)
  • Niemczyk (2)
  • NUMIS Klitończyk (1)
  • Numis Poland (3)
  • Rzeszowski DA (1)
  • WCN (3)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (10)
Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 185 PLN
Польша 5 злотых 2016 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 5 злотых 2016 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PF70 NGC
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша 5 злотых 2016 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе NUMIS Klitończyk - May 19, 2024
Польша 5 злотых 2016 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе NUMIS Klitończyk - May 19, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 19 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 2016 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 5 злотых 2016 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 2016 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 5 злотых 2016 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 2016 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 5 злотых 2016 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 2016 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 5 злотых 2016 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 2016 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 5 злотых 2016 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Польша 5 злотых 2016 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Польша 5 злотых 2016 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 2016 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 5 злотых 2016 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
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Польша 5 злотых 2016 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 2016 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Польша 5 злотых 2016 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 15 марта 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 5 злотых 2016 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Польша 5 злотых 2016 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 15 марта 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 5 злотых 2016 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 5 злотых 2016 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 2016 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 5 злотых 2016 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 2016 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 5 злотых 2016 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
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Польша 5 злотых 2016 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 5 злотых 2016 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша 5 злотых 2016 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 5 злотых 2016 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 2016 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша 5 злотых 2016 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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