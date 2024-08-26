5 злотых 2016 года MW "250 лет Варшавскому монетному двору" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 2016 года "250 лет Варшавскому монетному двору" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 629 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 320 PLN. Торги состоялись 25 мая 2024.

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