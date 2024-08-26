Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 2016 года MW "250 лет Варшавскому монетному двору" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 2016 года "250 лет Варшавскому монетному двору" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 629 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 320 PLN. Торги состоялись 25 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (10)
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PF70 NGC
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 19 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 15 марта 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 15 марта 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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