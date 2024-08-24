Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 2018 года "100 лет независимости Польши" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 100 злотых 2018 года "100 лет независимости Польши" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 100 злотых 2018 года "100 лет независимости Польши" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: sklepnumizmatyczny eu

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 217,7 гр
  • Чистого серебра (6,9922 oz) 217,4823 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Тираж PROOF 1,918

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 100 злотых
  • Год 2018
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2018 года "100 лет независимости Польши". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 924A проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 15500 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Niemczyk (2)
  • Numimarket (1)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
2719 $
Цена в валюте аукциона 11000 PLN
Польша 100 злотых 2018 "100 лет независимости Польши" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 100 злотых 2018 "100 лет независимости Польши" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
2641 $
Цена в валюте аукциона 12500 PLN
Польша 100 злотых 2018 "100 лет независимости Польши" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 100 злотых 2018 "100 лет независимости Польши" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 2018 "100 лет независимости Польши" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 100 злотых 2018 "100 лет независимости Польши" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 2018 "100 лет независимости Польши" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 100 злотых 2018 "100 лет независимости Польши" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 100 злотых 2018 "100 лет независимости Польши" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2018 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 100 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск