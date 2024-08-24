Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 2018 года "100 лет независимости Польши" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Вес 217,7 гр
- Чистого серебра (6,9922 oz) 217,4823 гр
- Диаметр 34 мм
- Тираж PROOF 1,918
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 100 злотых
- Год 2018
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2018 года "100 лет независимости Польши". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 924A проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 15500 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Niemczyk (2)
- Numimarket (1)
- WCN (1)
- Wójcicki (1)
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
2641 $
Цена в валюте аукциона 12500 PLN
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 100 злотых 2018 "100 лет независимости Польши" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск