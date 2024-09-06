Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 злотых 2008 года MW EO "90 лет независимости Польши" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
- Вес 3,13 гр
- Чистого золота (0,1005 oz) 3,1269 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 8,800
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 50 злотых
- Год 2008
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2008 года "90 лет независимости Польши" со знаком MW EO. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3349 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1400 PLN. Торги состоялись 19 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PF70 GCN
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PF70 GCN
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Frühwald
Дата 10 февраля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность PF70 NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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