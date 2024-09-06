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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 злотых 2008 года MW EO "90 лет независимости Польши" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 50 злотых 2008 года MW EO "90 лет независимости Польши" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 50 злотых 2008 года MW EO "90 лет независимости Польши" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Золото (0,999)
  • Вес 3,13 гр
  • Чистого золота (0,1005 oz) 3,1269 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 8,800

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 50 злотых
  • Год 2008
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2008 года "90 лет независимости Польши" со знаком MW EO. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3349 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1400 PLN. Торги состоялись 19 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (6)
Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
290 $
Цена в валюте аукциона 1150 PLN
Польша 50 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 50 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 900 PLN
Польша 50 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 50 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 50 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 50 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 50 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 50 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 50 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность PROOF
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Польша 50 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 50 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 50 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Польша 50 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша 50 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 50 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Польша 50 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 50 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Польша 50 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 50 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 50 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Frühwald - February 10, 2019
Продавец Frühwald
Дата 10 февраля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Польша 50 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность PF70 NGC
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Польша 50 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Польша 50 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 50 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 50 злотых 2008 "90 лет независимости Польши" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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