Польша Период: 1506-2020 1506-2020
37 злотых 2009 года MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0506 oz) 1,575 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 60,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 37 злотых
- Год 2009
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 37 злотых 2009 года "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1524 проданному на аукционе H.D. Rauch за 145 EUR. Торги состоялись 19 февраля 2021.
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Дата 3 декабря 2023
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Дата 5 ноября 2023
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Дата 2 апреля 2023
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Дата 12 марта 2023
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Дата 10 марта 2023
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Дата 2 декабря 2022
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