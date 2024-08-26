Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

37 злотых 2009 года MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 37 злотых 2009 года MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 37 злотых 2009 года MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0506 oz) 1,575 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 60,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 37 злотых
  • Год 2009
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 37 злотых 2009 года "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1524 проданному на аукционе H.D. Rauch за 145 EUR. Торги состоялись 19 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (2)
  • COINSNET (3)
  • Niemczyk (3)
  • Numis Poland (1)
  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
  • Rauch (1)
  • Stary Sklep (1)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (3)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (11)
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Польша 37 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 37 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 37 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 37 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 37 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 37 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 37 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 37 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 37 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 37 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 37 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 37 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 37 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 37 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 37 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 37 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 37 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 37 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 37 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 37 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 37 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 37 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 37 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 37 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 37 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 37 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 37 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе Teutoburger - May 23, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 37 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 37 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 37 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша 37 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 37 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе Rauch - February 21, 2021
Продавец Rauch
Дата 21 февраля 2021
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 37 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 37 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 37 злотых 2009 "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2009 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом 37 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск