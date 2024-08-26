37 злотых 2009 года MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 37 злотых 2009 года "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1524 проданному на аукционе H.D. Rauch за 145 EUR. Торги состоялись 19 февраля 2021.

Сохранность PROOF (24) UNC (5) Сохранность (слабы) PF70 (4) ULTRA CAMEO (3) Сервис NGC (1) PCGS (3)

Продавец Все фирмы

Cieszyńskie CN (2)

COINSNET (3)

Niemczyk (3)

Numis Poland (1)

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)

Rauch (1)

Stary Sklep (1)

Teutoburger (1)

WCN (3)

WDA - MiM (2)

Wójcicki (11)