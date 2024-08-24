Польша Период: 1506-2020 1506-2020
25 злотых 2009 года MW UW "Выборы 4 июня 1989" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,0 гр
- Чистого золота (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 40,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 25 злотых
- Год 2009
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 злотых 2009 года "Выборы 4 июня 1989" со знаком MW UW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 390357 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 400 PLN. Торги состоялись 4 апреля 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность PROOF
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Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность PROOF
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Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность PROOF
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность PROOF
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Frühwald
Дата 10 февраля 2019
Сохранность PROOF
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Где продать?
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