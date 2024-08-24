25 злотых 2009 года MW UW "Выборы 4 июня 1989" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 злотых 2009 года "Выборы 4 июня 1989" со знаком MW UW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 390357 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 400 PLN. Торги состоялись 4 апреля 2024.

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