Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

25 злотых 2009 года MW UW "Выборы 4 июня 1989" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 25 злотых 2009 года MW UW "Выборы 4 июня 1989" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 25 злотых 2009 года MW UW "Выборы 4 июня 1989" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,0 гр
  • Чистого золота (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 40,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 25 злотых
  • Год 2009
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 злотых 2009 года "Выборы 4 июня 1989" со знаком MW UW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 390357 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 400 PLN. Торги состоялись 4 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • COINSNET (4)
  • Frühwald (1)
  • Goldberg (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (2)
  • Numis Poland (1)
  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
  • Stary Sklep (1)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (3)
  • Wójcicki (7)
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша 25 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 25 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 25 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе Goldberg - September 5, 2023
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 25 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 25 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 25 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 25 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 25 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 25 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 25 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 25 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 25 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 25 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 25 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 25 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 25 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 25 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 25 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 25 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 25 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе Teutoburger - May 23, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 25 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Польша 25 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 25 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 25 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 25 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Польша 25 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 25 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша 25 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 25 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 25 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 25 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе Frühwald - February 10, 2019
Продавец Frühwald
Дата 10 февраля 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 25 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Польша 25 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность PF70 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 25 злотых 2009 "Выборы 4 июня 1989" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2009 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом 25 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск