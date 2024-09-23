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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2018 злотых 2018 года "100 лет независимости Польши" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2018 злотых 2018 года "100 лет независимости Польши" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2018 злотых 2018 года "100 лет независимости Польши" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9999)
  • Вес 217,7 гр
  • Чистого золота (6,9985 oz) 217,6782 гр
  • Диаметр 27,85 мм
  • Тираж PROOF 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2018 злотых
  • Год 2018
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2018 злотых 2018 года "100 лет независимости Польши". Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3275 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 110000 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.

Сохранность
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  • MARCINIAK (1)
Польша 2018 злотых 2018 "100 лет независимости Польши" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 2018 злотых 2018 "100 лет независимости Польши" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2018 злотых 2018 "100 лет независимости Польши" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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