Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2018 злотых 2018 года "100 лет независимости Польши" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Золото (0,9999)
- Вес 217,7 гр
- Чистого золота (6,9985 oz) 217,6782 гр
- Диаметр 27,85 мм
- Тираж PROOF 100
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 2018 злотых
- Год 2018
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2018 злотых 2018 года "100 лет независимости Польши". Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3275 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 110000 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- MARCINIAK (1)
Где продать?
Для продажи 2018 злотых 2018 "100 лет независимости Польши" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск