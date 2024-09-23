2018 злотых 2018 года "100 лет независимости Польши" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2018 злотых 2018 года "100 лет независимости Польши". Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3275 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 110000 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.

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