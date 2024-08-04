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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 2008 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 5 грошей 2008 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 5 грошей 2008 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 2,59 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Тираж UNC 107,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 5 грошей
  • Год 2008
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 2008 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1099 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 100 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

Сохранность
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Польша 5 грошей 2008 MW на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 5 грошей 2008 MW на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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