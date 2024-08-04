Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 грошей 2008 года MW (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 2008 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1099 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 100 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Niemczyk (1)
Где продать?
Для продажи 5 грошей 2008 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск