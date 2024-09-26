5 грошей 2001 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 2001 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 115 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 30 PLN. Торги состоялись 9 июня 2019.

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