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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 2001 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 5 грошей 2001 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 5 грошей 2001 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 2,59 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Тираж UNC 67,368,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 5 грошей
  • Год 2001
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 2001 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 115 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 30 PLN. Торги состоялись 9 июня 2019.

Сохранность
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Польша 5 грошей 2001 MW на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Польша 5 грошей 2001 MW на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Продавец COINSNET
Дата 9 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 2001 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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