Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 грошей 1990 года MW (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 2,59 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Тираж UNC 70,240,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 5 грошей
- Год 1990
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1990 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 147 проданному на аукционе Numis Poland за 3000 PLN. Торги состоялись 6 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Где продать?
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