5 грошей 1990 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1990 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 147 проданному на аукционе Numis Poland за 3000 PLN. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность UNC (3) Сохранность (слабы) MS65 (3) Сервис NGC (4)