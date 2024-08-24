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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1990 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

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Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 2,59 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Тираж UNC 70,240,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1990
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1990 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 147 проданному на аукционе Numis Poland за 3000 PLN. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (1)
  • Wójcicki (1)
Польша 5 грошей 1990 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 5 грошей 1990 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша 5 грошей 1990 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1990 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Польша 5 грошей 1990 MW на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 5 грошей 1990 MW на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Польша 5 грошей 1990 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 5 грошей 1990 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1990 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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