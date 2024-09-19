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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 грошей 2009 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 грошей 2009 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 грошей 2009 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,22 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Тираж UNC 133,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 грошей
  • Год 2009
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 2009 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (2)
Польша 20 грошей 2009 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 20 грошей 2009 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Польша 20 грошей 2009 MW на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 грошей 2009 MW на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 грошей 2009 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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