Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 грошей 2008 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 грошей 2008 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 грошей 2008 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,22 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Тираж UNC 91,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 грошей
  • Год 2008
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 2008 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 367335 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 90 PLN. Торги состоялись 20 апреля 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 20 грошей 2008 MW на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Польша 20 грошей 2008 MW на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 грошей 2008 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2008 года Все польские монеты польские медно-никелевые монеты польские монеты номиналом 20 грошей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск