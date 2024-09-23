Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 грошей 2008 года MW (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 2008 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 367335 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 90 PLN. Торги состоялись 20 апреля 2023.
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