Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 грошей 2005 года MW (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 2005 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 25 PLN. Торги состоялись 9 июня 2019.
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