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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 грошей 2001 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 грошей 2001 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 грошей 2001 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,22 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 41,980,001

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 грошей
  • Год 2001
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 2001 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3452 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 70 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
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Польша 20 грошей 2001 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 20 грошей 2001 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 грошей 2001 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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