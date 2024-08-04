Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 грошей 2001 года MW (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 2001 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3452 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 70 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.
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