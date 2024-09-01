Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 гроша 2006 года MW (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 гроша 2006 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 20 PLN. Торги состоялись 9 июня 2019.
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