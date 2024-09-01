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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 гроша 2006 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 гроша 2006 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 гроша 2006 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 2,13 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 105,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 гроша
  • Год 2006
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 гроша 2006 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 20 PLN. Торги состоялись 9 июня 2019.

Сохранность
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Польша 2 гроша 2006 MW на аукционе COINSNET - January 21, 2024
Польша 2 гроша 2006 MW на аукционе COINSNET - January 21, 2024
Продавец COINSNET
Дата 21 января 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 2 гроша 2006 MW на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Польша 2 гроша 2006 MW на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Продавец COINSNET
Дата 9 июня 2019
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 20 PLN

Где продать?

Для продажи 2 гроша 2006 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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