2 гроша 2005 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 гроша 2005 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 480 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 240 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.

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