Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 гроша 2005 года MW (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 гроша 2005 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 480 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 240 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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