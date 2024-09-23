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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 гроша 2005 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 гроша 2005 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 гроша 2005 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 2,13 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 163,003,250

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 гроша
  • Год 2005
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 гроша 2005 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 480 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 240 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numis Poland (1)
  • Wójcicki (1)
Польша 2 гроша 2005 MW на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша 2 гроша 2005 MW на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Польша 2 гроша 2005 MW на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша 2 гроша 2005 MW на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша 2 гроша 2005 MW на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Польша 2 гроша 2005 MW на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 гроша 2005 MW на аукционе Numis Poland - November 23, 2019
Польша 2 гроша 2005 MW на аукционе Numis Poland - November 23, 2019
Продавец Numis Poland
Дата 23 ноября 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 гроша 2005 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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