Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 гроша 1990 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 гроша 1990 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 гроша 1990 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 2,13 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 34,400,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 гроша
  • Год 1990
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 гроша 1990 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 321 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat за 760 PLN. Торги состоялись 24 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (2)
  • Numimarket (2)
Польша 2 гроша 1990 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 2 гроша 1990 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 2 гроша 1990 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 2 гроша 1990 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша 2 гроша 1990 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 гроша 1990 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 гроша 1990 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 гроша 1990 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 гроша 1990 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 1990 года Все польские монеты польские латунные монеты польские монеты номиналом 2 гроша Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск