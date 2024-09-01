Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 гроша 1990 года MW (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 гроша 1990 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 321 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat за 760 PLN. Торги состоялись 24 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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