10 грошей 2005 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 2005 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 482 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 260 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.

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