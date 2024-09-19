Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 2005 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 грошей 2005 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 грошей 2005 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,55 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Тираж UNC 94,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 грошей
  • Год 2005
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 2005 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 482 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 260 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • Numimarket (1)
  • Numis Poland (1)
Польша 10 грошей 2005 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 грошей 2005 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша 10 грошей 2005 MW на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша 10 грошей 2005 MW на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Польша 10 грошей 2005 MW на аукционе Numis Poland - November 23, 2019
Польша 10 грошей 2005 MW на аукционе Numis Poland - November 23, 2019
Продавец Numis Poland
Дата 23 ноября 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 грошей 2005 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2005 года Все польские монеты польские медно-никелевые монеты польские монеты номиналом 10 грошей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск