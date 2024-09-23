Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 2001 года MW (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 2001 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 789 проданному на аукционе WDA - MiM за 470 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2018.
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