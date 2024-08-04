1 грош 2006 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 2006 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 594 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat за 50 PLN. Торги состоялись 22 сентября 2023.

Сохранность XF (1)