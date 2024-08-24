Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 2004 года MW (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 2004 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 478 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 260 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Где продать?
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