Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 2004 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 1 грош 2004 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 1 грош 2004 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 15,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 300,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 1 грош
  • Год 2004
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 2004 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 478 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 260 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Numimarket (1)
  • Numis Poland (1)
Польша 1 грош 2004 MW на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша 1 грош 2004 MW на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Польша 1 грош 2004 MW на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Польша 1 грош 2004 MW на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Польша 1 грош 2004 MW на аукционе Numis Poland - November 23, 2019
Польша 1 грош 2004 MW на аукционе Numis Poland - November 23, 2019
Продавец Numis Poland
Дата 23 ноября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 грош 2004 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2004 года Все польские монеты польские латунные монеты польские монеты номиналом 1 грош Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск