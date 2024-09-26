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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 2003 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 1 грош 2003 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 1 грош 2003 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 15,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 250,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 1 грош
  • Год 2003
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 2003 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1101 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 100 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 2003 MW на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 1 грош 2003 MW на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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