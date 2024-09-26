1 грош 2003 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 2003 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1101 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 100 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

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