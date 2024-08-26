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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

500 злотых 2009 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 500 злотых 2009 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 500 злотых 2009 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9999)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого золота (0,9998 oz) 31,0969 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 2,500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 500 злотых
  • Год 2009
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Инвестиционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 2009 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1703 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5400 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

Сохранность
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Польша 500 злотых 2009 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 500 злотых 2009 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность PF70 NGC
Цена
******
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Для продажи 500 злотых 2009 "Орлан-белохвост" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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