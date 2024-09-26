500 злотых 2006 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 2006 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1714 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1750 EUR. Торги состоялись 24 февраля 2012.

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