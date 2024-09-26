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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

500 злотых 2006 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 500 злотых 2006 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 500 злотых 2006 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9999)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого золота (0,9998 oz) 31,0969 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 600

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 500 злотых
  • Год 2006
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Инвестиционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 2006 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1714 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1750 EUR. Торги состоялись 24 февраля 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
2169 $
Цена в валюте аукциона 8600 PLN
Продавец WCN
Дата 15 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
1916 $
Цена в валюте аукциона 8400 PLN
Польша 500 злотых 2006 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Польша 500 злотых 2006 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 2006 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Teutoburger - February 24, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2012
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 500 злотых 2006 "Орлан-белохвост" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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