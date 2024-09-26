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500 злотых 2006 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,9999)
- Вес 31,1 гр
- Чистого золота (0,9998 oz) 31,0969 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 600
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 500 злотых
- Год 2006
- Монетный двор Варшава
- Назначение Инвестиционные
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 2006 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1714 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1750 EUR. Торги состоялись 24 февраля 2012.
Сохранность
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Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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