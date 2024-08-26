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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

500 злотых 2004 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 500 злотых 2004 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 500 злотых 2004 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9999)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого золота (0,9998 oz) 31,0969 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 2,500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 500 злотых
  • Год 2004
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Инвестиционные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 2004 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 394824 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8800 PLN. Торги состоялись 23 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Reinhard Fischer (1)
  • Stack's (1)
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
2232 $
Цена в валюте аукциона 8800 PLN
Польша 500 злотых 2004 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Stack's - October 22, 2020
Польша 500 злотых 2004 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Stack's - October 22, 2020
Продавец Stack's
Дата 22 октября 2020
Сохранность MS69 PCGS
Цена
2200 $
Цена в валюте аукциона 2200 USD
Польша 500 злотых 2004 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Reinhard Fischer - May 18, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 500 злотых 2004 "Орлан-белохвост" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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