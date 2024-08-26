Польша Период: 1506-2020 1506-2020
500 злотых 2004 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,9999)
- Вес 31,1 гр
- Чистого золота (0,9998 oz) 31,0969 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 2,500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 500 злотых
- Год 2004
- Монетный двор Варшава
- Назначение Инвестиционные
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 2004 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 394824 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8800 PLN. Торги состоялись 23 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 22 октября 2020
Сохранность MS69 PCGS
Цена
2200 $
Цена в валюте аукциона 2200 USD
Где продать?
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