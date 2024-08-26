500 злотых 2004 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 2004 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 394824 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8800 PLN. Торги состоялись 23 мая 2024.

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