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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 шиллинг 1801 года A "Данциг" (Польша, Прусское правление)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1801 года A "Данциг" - цена монеты - Польша, Прусское правление Реверс монеты - 1 шиллинг 1801 года A "Данциг" - цена монеты - Польша, Прусское правление

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Прусское правление
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1801
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 шиллинг 1801 года "Данциг" со знаком A. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 514 проданному на аукционе WDA - MiM за 8000 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (8)
Польша 1 шиллинг 1801 A "Данциг" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Польша 1 шиллинг 1801 A "Данциг" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 шиллинг 1801 A "Данциг" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Польша 1 шиллинг 1801 A "Данциг" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 шиллинг 1801 A "Данциг" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 шиллинг 1801 A "Данциг" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 шиллинг 1801 A "Данциг" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 шиллинг 1801 A "Данциг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 шиллинг 1801 A "Данциг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 шиллинг 1801 A "Данциг" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 шиллинг 1801 A "Данциг" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 шиллинг 1801 A "Данциг" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 шиллинг 1801 A "Данциг" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 1 шиллинг 1801 A "Данциг" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша 1 шиллинг 1801 A "Данциг" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 шиллинг 1801 A "Данциг" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 1 шиллинг 1801 A "Данциг" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 шиллинг 1801 A "Данциг" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 1 шиллинг 1801 A "Данциг" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 шиллинг 1801 A "Данциг" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 1 шиллинг 1801 A "Данциг" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 шиллинг 1801 A "Данциг" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 1 шиллинг 1801 A "Данциг" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 шиллинг 1801 A "Данциг" на аукционе SINCONA - October 27, 2022
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 шиллинг 1801 A "Данциг" на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 шиллинг 1801 A "Данциг" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 1 шиллинг 1801 A "Данциг" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 1 шиллинг 1801 A "Данциг" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 шиллинг 1801 A "Данциг" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Польша 1 шиллинг 1801 A "Данциг" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша 1 шиллинг 1801 A "Данциг" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 шиллинг 1801 A "Данциг" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 1 шиллинг 1801 A "Данциг" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 шиллинг 1801 A "Данциг" на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1801 "Данциг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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