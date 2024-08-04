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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 злотых 1972 года MW JJ "Фридерик Шопен". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 50 злотых 1972 года MW JJ "Фридерик Шопен" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 50 злотых 1972 года MW JJ "Фридерик Шопен" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 12,75 гр
  • Чистого серебра (0,3074 oz) 9,5625 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Тираж PROOF 49,999

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 злотых
  • Год 1972
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (75)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1972 года "Фридерик Шопен" со знаком MW JJ. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 308 проданному на аукционе Lugdunum GmbH за 730 CHF. Торги состоялись 5 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 50 злотых 1972 MW JJ "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 50 злотых 1972 MW JJ "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 205 PLN
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Польша 50 злотых 1972 MW JJ "Фридерик Шопен" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1972 MW JJ "Фридерик Шопен" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша 50 злотых 1972 MW JJ "Фридерик Шопен" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1972 MW JJ "Фридерик Шопен" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 50 злотых 1972 MW JJ "Фридерик Шопен" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 1972 MW JJ "Фридерик Шопен" на аукционе Münzen & Medaillen - January 23, 2024
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 23 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 50 злотых 1972 MW JJ "Фридерик Шопен" на аукционе Aste - January 8, 2024
Продавец Aste
Дата 8 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 1972 MW JJ "Фридерик Шопен" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 50 злотых 1972 MW JJ "Фридерик Шопен" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 1972 MW JJ "Фридерик Шопен" на аукционе Heritage - November 26, 2023
Продавец Heritage
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1972 MW JJ "Фридерик Шопен" на аукционе InAsta - November 15, 2023
Продавец InAsta
Дата 15 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 50 злотых 1972 MW JJ "Фридерик Шопен" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 50 злотых 1972 MW JJ "Фридерик Шопен" на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 1972 MW JJ "Фридерик Шопен" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 50 злотых 1972 MW JJ "Фридерик Шопен" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1972 MW JJ "Фридерик Шопен" на аукционе Coinhouse - October 8, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 8 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 1972 MW JJ "Фридерик Шопен" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 1972 MW JJ "Фридерик Шопен" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 злотых 1972 "Фридерик Шопен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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