50 злотых 1972 года MW JJ "Фридерик Шопен". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1972 года "Фридерик Шопен" со знаком MW JJ. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 308 проданному на аукционе Lugdunum GmbH за 730 CHF. Торги состоялись 5 ноября 2020.

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