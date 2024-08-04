Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 злотых 1972 года MW JJ "Фридерик Шопен". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 12,75 гр
- Чистого серебра (0,3074 oz) 9,5625 гр
- Диаметр 30 мм
- Тираж PROOF 49,999
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 злотых
- Год 1972
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (75)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1972 года "Фридерик Шопен" со знаком MW JJ. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 308 проданному на аукционе Lugdunum GmbH за 730 CHF. Торги состоялись 5 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 205 PLN
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Aste
Дата 8 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 8 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 50 злотых 1972 "Фридерик Шопен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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