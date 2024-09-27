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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 грошей 1985 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 50 грошей 1985 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 50 грошей 1985 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 49,052,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1985
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1985 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 697 проданному на аукционе WDA - MiM за 1500 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stary Sklep (1)
  • WDA - MiM (7)
  • Wójcicki (1)
Польша 50 грошей 1985 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 50 грошей 1985 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша 50 грошей 1985 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 50 грошей 1985 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Польша 50 грошей 1985 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 50 грошей 1985 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1985 MW на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша 50 грошей 1985 MW на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1985 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 50 грошей 1985 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1985 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 50 грошей 1985 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1985 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 50 грошей 1985 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1985 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 50 грошей 1985 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1985 MW на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 50 грошей 1985 MW на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1985 MW на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша 50 грошей 1985 MW на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1985 MW на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Польша 50 грошей 1985 MW на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1985 MW на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша 50 грошей 1985 MW на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1985 MW на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Польша 50 грошей 1985 MW на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1985 MW на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 50 грошей 1985 MW на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1985 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 50 грошей 1985 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1985 MW на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Польша 50 грошей 1985 MW на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1985 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 50 грошей 1985 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1985 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 50 грошей 1985 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1985 MW на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 50 грошей 1985 MW на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 грошей 1985 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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