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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 грошей 1975 года (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 50 грошей 1975 года - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 50 грошей 1975 года - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 25,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1975
  • Монетный двор Кремница
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1975 года. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на Кремницком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 906 проданному на аукционе WDA - MiM за 775 PLN. Торги состоялись 23 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (12)
Польша 50 грошей 1975 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 50 грошей 1975 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша 50 грошей 1975 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 50 грошей 1975 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 50 грошей 1975 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 50 грошей 1975 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1975 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 50 грошей 1975 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1975 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 50 грошей 1975 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1975 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 50 грошей 1975 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1975 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 50 грошей 1975 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1975 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 50 грошей 1975 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1975 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 50 грошей 1975 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1975 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 50 грошей 1975 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1975 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 50 грошей 1975 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1975 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 50 грошей 1975 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1975 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 50 грошей 1975 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1975 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 50 грошей 1975 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1975 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 50 грошей 1975 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1975 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 50 грошей 1975 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1975 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 50 грошей 1975 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1975 на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша 50 грошей 1975 на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS68 ANACS
Цена
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Польша 50 грошей 1975 на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 50 грошей 1975 на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1975 на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 50 грошей 1975 на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 грошей 1975 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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