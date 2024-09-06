Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 грошей 1972 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,6 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 10,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 грошей
- Год 1972
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1972 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 863 проданному на аукционе WDA - MiM за 1200 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 310 PLN
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
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