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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 грошей 1972 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 50 грошей 1972 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 50 грошей 1972 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 10,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1972
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1972 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 863 проданному на аукционе WDA - MiM за 1200 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numimarket (4)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (1)
Польша 50 грошей 1972 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 50 грошей 1972 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша 50 грошей 1972 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 50 грошей 1972 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 310 PLN
Польша 50 грошей 1972 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 50 грошей 1972 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1972 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 50 грошей 1972 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1972 MW на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша 50 грошей 1972 MW на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 50 грошей 1972 MW на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 50 грошей 1972 MW на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1972 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 50 грошей 1972 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 50 грошей 1972 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 50 грошей 1972 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1972 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 50 грошей 1972 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1972 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 50 грошей 1972 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1972 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 50 грошей 1972 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1972 MW на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 50 грошей 1972 MW на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 грошей 1972 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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