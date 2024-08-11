Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 грошей 1971 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,6 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 7,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 грошей
- Год 1971
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1971 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1527 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1500 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?
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