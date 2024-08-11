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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 грошей 1971 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 50 грошей 1971 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 50 грошей 1971 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 7,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1971
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1971 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1527 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1500 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • COINSNET (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (4)
  • Numimarket (4)
  • Stare Monety (2)
  • Stary Sklep (4)
  • WCN (3)
  • Wójcicki (3)
Польша 50 грошей 1971 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 50 грошей 1971 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Польша 50 грошей 1971 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 50 грошей 1971 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша 50 грошей 1971 MW на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 50 грошей 1971 MW на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1971 MW на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 50 грошей 1971 MW на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1971 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 50 грошей 1971 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1971 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 50 грошей 1971 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1971 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 50 грошей 1971 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1971 MW на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 50 грошей 1971 MW на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1971 MW на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 50 грошей 1971 MW на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1971 MW на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 50 грошей 1971 MW на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1971 MW на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Польша 50 грошей 1971 MW на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1971 MW на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Польша 50 грошей 1971 MW на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1971 MW на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 50 грошей 1971 MW на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1971 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 50 грошей 1971 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1971 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 50 грошей 1971 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1971 MW на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 50 грошей 1971 MW на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1971 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 50 грошей 1971 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1971 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 50 грошей 1971 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 грошей 1971 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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