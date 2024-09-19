50 грошей 1967 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1967 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3221 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 29000 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.

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