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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 грошей 1967 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 50 грошей 1967 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 50 грошей 1967 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 2,027,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1967
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1967 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3221 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 29000 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 50 грошей 1967 MW на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 50 грошей 1967 MW на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 350 PLN
Польша 50 грошей 1967 MW на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 50 грошей 1967 MW на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
299 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Польша 50 грошей 1967 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 50 грошей 1967 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1967 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 50 грошей 1967 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1967 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 50 грошей 1967 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1967 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 50 грошей 1967 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Польша 50 грошей 1967 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 50 грошей 1967 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1967 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 50 грошей 1967 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1967 MW на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 50 грошей 1967 MW на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1967 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 50 грошей 1967 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1967 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 50 грошей 1967 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1967 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 50 грошей 1967 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1967 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 50 грошей 1967 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1967 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 50 грошей 1967 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1967 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 50 грошей 1967 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1967 MW на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Польша 50 грошей 1967 MW на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1967 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 50 грошей 1967 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1967 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 50 грошей 1967 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1967 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 50 грошей 1967 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1967 MW на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша 50 грошей 1967 MW на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1967 MW на аукционе Numis Poland - May 22, 2022
Польша 50 грошей 1967 MW на аукционе Numis Poland - May 22, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 22 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 грошей 1967 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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