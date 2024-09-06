Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 1990 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,88 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 38,248,000
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1990
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1990 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5717 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 420 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?
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