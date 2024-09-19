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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 1985 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 5 злотых 1985 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 5 злотых 1985 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 5,0 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 20,501,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1985
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1985 года со знаком MW. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1463 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 900 PLN. Торги состоялись 12 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
Польша 5 злотых 1985 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 злотых 1985 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 900 PLN
Польша 5 злотых 1985 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 5 злотых 1985 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша 5 злотых 1985 MW на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 5 злотых 1985 MW на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1985 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 5 злотых 1985 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Польша 5 злотых 1985 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 5 злотых 1985 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Польша 5 злотых 1985 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 5 злотых 1985 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1985 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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