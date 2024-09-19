5 злотых 1985 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1985 года со знаком MW. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1463 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 900 PLN. Торги состоялись 12 мая 2024.

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