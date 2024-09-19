Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 1985 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 5,0 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 20,501,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1985
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1985 года со знаком MW. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1463 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 900 PLN. Торги состоялись 12 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Где продать?
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