Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 грошей 1972 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,61 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 10,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 5 грошей
- Год 1972
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1972 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1948 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 320 PLN. Торги состоялись 16 марта 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- MARCINIAK (2)
- Niemczyk (1)
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Где продать?
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