5 грошей 1971 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1971 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 781 проданному на аукционе WDA - MiM за 750 PLN. Торги состоялись 30 мая 2020.

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