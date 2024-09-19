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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1971 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 5 грошей 1971 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 5 грошей 1971 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,61 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 20,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1971
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1971 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 781 проданному на аукционе WDA - MiM за 750 PLN. Торги состоялись 30 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • MARCINIAK (2)
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  • Numimarket (4)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stary Sklep (2)
  • WDA - MiM (5)
  • Wójcicki (4)
Польша 5 грошей 1971 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 5 грошей 1971 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 5 грошей 1971 MW на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 5 грошей 1971 MW на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 5 грошей 1971 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 5 грошей 1971 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1971 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 5 грошей 1971 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1971 MW на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 5 грошей 1971 MW на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1971 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 5 грошей 1971 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1971 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 5 грошей 1971 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1971 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 5 грошей 1971 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1971 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 5 грошей 1971 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1971 MW на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 5 грошей 1971 MW на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1971 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 5 грошей 1971 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1971 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 5 грошей 1971 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1971 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 5 грошей 1971 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1971 MW на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 5 грошей 1971 MW на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1971 MW на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 5 грошей 1971 MW на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1971 MW на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша 5 грошей 1971 MW на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1971 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 5 грошей 1971 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1971 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 5 грошей 1971 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1971 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 24, 2018
Польша 5 грошей 1971 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 24, 2018
Продавец Rzeszowski DA
Дата 24 ноября 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1971 MW на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 5 грошей 1971 MW на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1971 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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