Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 грошей 1967 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,61 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 10,056,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 5 грошей
- Год 1967
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1967 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1901 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 460 PLN. Торги состоялись 26 мая 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS67 PCG
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?
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