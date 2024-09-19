Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 1985 года MW (Польша, Народная Республика)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1985 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 600 проданному на аукционе WDA - MiM за 195 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2023.
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