20 злотых 1985 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1985 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 600 проданному на аукционе WDA - MiM за 195 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2023.

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