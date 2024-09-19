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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 1985 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 20 злотых 1985 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 20 злотых 1985 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 8,7 гр
  • Диаметр 26,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 15,514,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1985
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1985 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 600 проданному на аукционе WDA - MiM за 195 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 злотых 1985 MW на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 20 злотых 1985 MW на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 195 PLN
Польша 20 злотых 1985 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 20 злотых 1985 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Для продажи 20 злотых 1985 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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