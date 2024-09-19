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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 грошей 1985 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 20 грошей 1985 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 20 грошей 1985 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,0 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 16,227,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 грошей
  • Год 1985
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1985 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 705 проданному на аукционе WDA - MiM за 2200 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (27)
Польша 20 грошей 1985 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 20 грошей 1985 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша 20 грошей 1985 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 20 грошей 1985 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 20 грошей 1985 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 20 грошей 1985 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1985 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 20 грошей 1985 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1985 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 20 грошей 1985 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1985 MW на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 20 грошей 1985 MW на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1985 MW на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 20 грошей 1985 MW на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1985 MW на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша 20 грошей 1985 MW на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Польша 20 грошей 1985 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 20 грошей 1985 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1985 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 20 грошей 1985 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Польша 20 грошей 1985 MW на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Польша 20 грошей 1985 MW на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1985 MW на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 20 грошей 1985 MW на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1985 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 20 грошей 1985 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1985 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 20 грошей 1985 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1985 MW на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 20 грошей 1985 MW на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1985 MW на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 20 грошей 1985 MW на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1985 MW на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша 20 грошей 1985 MW на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1985 MW на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 20 грошей 1985 MW на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1985 MW на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша 20 грошей 1985 MW на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1985 MW на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша 20 грошей 1985 MW на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 грошей 1985 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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