Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 грошей 1985 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,0 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 16,227,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 грошей
- Год 1985
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1985 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 705 проданному на аукционе WDA - MiM за 2200 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 грошей 1985 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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