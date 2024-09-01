Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 грошей 1975 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,0 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 50,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 грошей
- Год 1975
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1975 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 632 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 360 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- COINSNET (1)
- MARCINIAK (2)
- Niemczyk (2)
- Numimarket (2)
- Stary Sklep (1)
- WDA - MiM (3)
- Wójcicki (2)
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 190 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 20 грошей 1975 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск