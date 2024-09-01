20 грошей 1975 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1975 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 632 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 360 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.

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