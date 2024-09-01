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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 грошей 1975 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 20 грошей 1975 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 20 грошей 1975 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,0 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 50,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 грошей
  • Год 1975
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1975 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 632 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 360 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 грошей 1975 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 20 грошей 1975 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 190 PLN
Польша 20 грошей 1975 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 20 грошей 1975 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша 20 грошей 1975 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 грошей 1975 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1975 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 грошей 1975 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1975 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 20 грошей 1975 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1975 MW на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 20 грошей 1975 MW на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1975 MW на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Польша 20 грошей 1975 MW на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 20 грошей 1975 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 20 грошей 1975 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
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Польша 20 грошей 1975 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 20 грошей 1975 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1975 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 20 грошей 1975 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1975 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 20 грошей 1975 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1975 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 20 грошей 1975 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1975 MW на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 20 грошей 1975 MW на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 грошей 1975 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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