Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 грошей 1972 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,0 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 60,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 грошей
- Год 1972
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1972 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 693 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1900 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 330 PLN
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 20 грошей 1972 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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