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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 грошей 1972 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 20 грошей 1972 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 20 грошей 1972 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,0 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 60,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 грошей
  • Год 1972
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1972 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 693 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1900 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 грошей 1972 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 20 грошей 1972 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша 20 грошей 1972 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 20 грошей 1972 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 330 PLN
Польша 20 грошей 1972 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 20 грошей 1972 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1972 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 20 грошей 1972 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1972 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 20 грошей 1972 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1972 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 20 грошей 1972 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1972 MW на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 20 грошей 1972 MW на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1972 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 грошей 1972 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Польша 20 грошей 1972 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 грошей 1972 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1972 MW на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 20 грошей 1972 MW на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1972 MW на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 20 грошей 1972 MW на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1972 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 20 грошей 1972 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Польша 20 грошей 1972 MW на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша 20 грошей 1972 MW на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1972 MW на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 20 грошей 1972 MW на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1972 MW на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 20 грошей 1972 MW на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1972 MW на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 20 грошей 1972 MW на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1972 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 20 грошей 1972 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1972 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 20 грошей 1972 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1972 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 20 грошей 1972 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1972 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 20 грошей 1972 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1972 MW на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 20 грошей 1972 MW на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 грошей 1972 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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