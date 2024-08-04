20 грошей 1972 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1972 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 693 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1900 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.

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