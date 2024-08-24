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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 грошей 1971 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 20 грошей 1971 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 20 грошей 1971 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,0 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 20,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 грошей
  • Год 1971
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1971 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 758 проданному на аукционе WDA - MiM за 1400 PLN. Торги состоялись 30 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (7)
Польша 20 грошей 1971 MW на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 20 грошей 1971 MW на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша 20 грошей 1971 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 20 грошей 1971 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша 20 грошей 1971 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 20 грошей 1971 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1971 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 20 грошей 1971 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1971 MW на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 20 грошей 1971 MW на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS66 PL NGC
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Польша 20 грошей 1971 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20 грошей 1971 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1971 MW на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Польша 20 грошей 1971 MW на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1971 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 20 грошей 1971 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS68 GCN
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Польша 20 грошей 1971 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 20 грошей 1971 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
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Польша 20 грошей 1971 MW на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 грошей 1971 MW на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS68 GCN
Цена
Польша 20 грошей 1971 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 20 грошей 1971 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1971 MW на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 20 грошей 1971 MW на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1971 MW на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 20 грошей 1971 MW на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1971 MW на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша 20 грошей 1971 MW на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1971 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 20 грошей 1971 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1971 MW на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 20 грошей 1971 MW на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1971 MW на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша 20 грошей 1971 MW на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1971 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 20 грошей 1971 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1971 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 20 грошей 1971 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1971 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 20 грошей 1971 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
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Польша 20 грошей 1971 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 20 грошей 1971 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 грошей 1971 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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