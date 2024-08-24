Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 грошей 1971 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,0 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 20,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 грошей
- Год 1971
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1971 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 758 проданному на аукционе WDA - MiM за 1400 PLN. Торги состоялись 30 мая 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS68 GCN
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Где продать?
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