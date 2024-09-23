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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 грошей 1967 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 20 грошей 1967 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 20 грошей 1967 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,0 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 29,099,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 грошей
  • Год 1967
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1967 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1501 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 150 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 грошей 1967 MW на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 20 грошей 1967 MW на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша 20 грошей 1967 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 20 грошей 1967 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша 20 грошей 1967 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 20 грошей 1967 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1967 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 20 грошей 1967 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Польша 20 грошей 1967 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 20 грошей 1967 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 грошей 1967 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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