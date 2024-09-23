Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 грошей 1967 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,0 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 29,099,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 грошей
- Год 1967
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1967 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1501 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 150 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Niemczyk (2)
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Где продать?
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