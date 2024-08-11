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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 грошей 1966 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 20 грошей 1966 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 20 грошей 1966 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,0 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 23,860,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 грошей
  • Год 1966
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1966 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2877 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 490 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 грошей 1966 MW на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 20 грошей 1966 MW на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Польша 20 грошей 1966 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 20 грошей 1966 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша 20 грошей 1966 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 20 грошей 1966 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1966 MW на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 20 грошей 1966 MW на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1966 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 20 грошей 1966 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1966 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 20 грошей 1966 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1966 MW на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 20 грошей 1966 MW на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1966 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20 грошей 1966 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1966 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 грошей 1966 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1966 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 20 грошей 1966 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1966 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 20 грошей 1966 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1966 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 20 грошей 1966 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1966 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 20 грошей 1966 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1966 MW на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 20 грошей 1966 MW на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Польша 20 грошей 1966 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 20 грошей 1966 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1966 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 20 грошей 1966 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Польша 20 грошей 1966 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 20 грошей 1966 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1966 MW на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша 20 грошей 1966 MW на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1966 MW на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 20 грошей 1966 MW на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 грошей 1966 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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