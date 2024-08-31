2 злотых 1990 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1990 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 357 проданному на аукционе Numis Poland за 280 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2021.

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