Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1990 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,71 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 40,723,000
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1990
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1990 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 357 проданному на аукционе Numis Poland за 280 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2021.
Сохранность
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 190 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 13 июля 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 злотых 1990 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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