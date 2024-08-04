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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1985 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 2 злотых 1985 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 2 злотых 1985 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 3,0 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 100,300,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1985
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1985 года со знаком MW. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 682 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1000 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность
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Польша 2 злотых 1985 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 2 злотых 1985 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша 2 злотых 1985 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 2 злотых 1985 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша 2 злотых 1985 MW на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1985 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 2 злотых 1985 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1985 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 2 злотых 1985 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1985 MW на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 2 злотых 1985 MW на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1985 MW на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 2 злотых 1985 MW на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1985 MW на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Польша 2 злотых 1985 MW на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1985 MW на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Польша 2 злотых 1985 MW на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1985 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 2 злотых 1985 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1985 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 2 злотых 1985 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1985 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 2 злотых 1985 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1985 MW на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 2 злотых 1985 MW на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1985 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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