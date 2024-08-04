Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1985 года MW (Польша, Народная Республика)
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1985 года со знаком MW. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 682 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1000 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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