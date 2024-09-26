Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1975 года WK (Польша, Народная Республика)
Фотография: Stary Sklep
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 3,0 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 25,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1975
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1975 года со знаком WK. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 582 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 950 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS68 GCN
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS68 GCN
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность MS68 ECC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?
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