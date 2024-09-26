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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1975 года WK (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 2 злотых 1975 года WK - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 2 злотых 1975 года WK - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 3,0 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 25,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1975
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1975 года со знаком WK. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 582 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 950 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (8)
  • Wójcicki (4)
Польша 2 злотых 1975 WK на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 2 злотых 1975 WK на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Польша 2 злотых 1975 WK на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 2 злотых 1975 WK на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
121 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Польша 2 злотых 1975 WK на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 2 злотых 1975 WK на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1975 WK на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 2 злотых 1975 WK на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1975 WK на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 2 злотых 1975 WK на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1975 WK на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 2 злотых 1975 WK на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1975 WK на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 2 злотых 1975 WK на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS68 GCN
Цена
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Польша 2 злотых 1975 WK на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 2 злотых 1975 WK на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1975 WK на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 2 злотых 1975 WK на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1975 WK на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 2 злотых 1975 WK на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS68 GCN
Цена
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Польша 2 злотых 1975 WK на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша 2 злотых 1975 WK на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность MS68 ECC
Цена
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Польша 2 злотых 1975 WK на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 2 злотых 1975 WK на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1975 WK на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 2 злотых 1975 WK на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1975 WK на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 2 злотых 1975 WK на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS68 GCN
Цена
Польша 2 злотых 1975 WK на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 2 злотых 1975 WK на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1975 WK на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 2 злотых 1975 WK на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1975 WK на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 2 злотых 1975 WK на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1975 WK на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 2 злотых 1975 WK на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1975 WK на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 2 злотых 1975 WK на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1975 WK на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша 2 злотых 1975 WK на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1975 WK на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 2 злотых 1975 WK на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1975 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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