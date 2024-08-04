2 злотых 1972 года MW "Колосья и фрукты" (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1972 года "Колосья и фрукты" со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 742 проданному на аукционе WDA - MiM за 2700 PLN. Торги состоялись 30 мая 2020.

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