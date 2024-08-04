Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1985 года MW (Польша, Народная Республика)
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1985 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1761 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 380 PLN. Торги состоялись 16 марта 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
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