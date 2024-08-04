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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1985 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 злотых 1985 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 злотых 1985 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7,7 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 5,282,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1985
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1985 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1761 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 380 PLN. Торги состоялись 16 марта 2019.

Сохранность
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Польша 10 злотых 1985 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 злотых 1985 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Польша 10 злотых 1985 MW на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 10 злотых 1985 MW на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша 10 злотых 1985 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 1985 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1985 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 злотых 1985 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1985 MW на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1985 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 10 злотых 1985 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1985 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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